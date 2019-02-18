С крыши стадиона «Волга» в Саратове грозит сойти снежная лавина
Об этом рассказывают местные жители
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Сегодня, 18 февраля, Наталия Разбоева опубликовала в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» снимок снежной крыши стадиона «Волга».
На фотографии видно, что пласт снега уже начал сходить и остановился, угрожающе нависая над дорогой, где расположена трамвайная линия.
Неравнодушные горожане выразили свое отношение в комментариях.
Люди разделились на две части — одни считают, что там ходить не надо, а вторые сожалеют — приходится ждать, пока «грянет гром».
ИСТОЧНИК KP.RU