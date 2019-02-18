В Саратовской области следователь попалась на подделке протокола
В Новоузенске следователи возбудили уголовное дело в отношении следователя ОМВД РФ по Краснокутскому району. Ее обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.
- Следствие считает, что тот отдел возбудил уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Было установлено, что преступление совершили четверо парней. Следователь, чтобы упростить предварительное следствие, вызвала одного из допрошенных и подготовила протокол его показаний. Согласно ему, воровство совершил один из фигурантов. Она дала его 19-летнему юноше на подпись для приобщения к делу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
Выйдя из отдела, парень понял, что что-то не так и обратился к правоохранителям. В ситуацию вмешались сотрудники УФСБ и пресекли дальнейшую деятельность следователя.
В отношении нее возбудили уголовное дело и уволили из органов, а ее руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU