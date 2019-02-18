2019-02-18T12:25:50+03:00
Происшествия

В Саратовской области следователь попалась на подделке протокола

В отношении нее возбудили уголовное дело и уволили из органов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоузенске следователи возбудили уголовное дело в отношении следователя ОМВД РФ по Краснокутскому району. Ее обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

- Следствие считает, что тот отдел возбудил уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Было установлено, что преступление совершили четверо парней. Следователь, чтобы упростить предварительное следствие, вызвала одного из допрошенных и подготовила протокол его показаний. Согласно ему, воровство совершил один из фигурантов. Она дала его 19-летнему юноше на подпись для приобщения к делу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Выйдя из отдела, парень понял, что что-то не так и обратился к правоохранителям. В ситуацию вмешались сотрудники УФСБ и пресекли дальнейшую деятельность следователя.

В отношении нее возбудили уголовное дело и уволили из органов, а ее руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский спортсмен взял золото Всероссийских соревнований по дзюдо
В Саратовской области задержали 20 тонн картошки без документов
Педофила из Энгельса осудили на 13 лет за растление дочери своей девушки
Прокуратура проверяет обрушившийся детсад в поселке Коминтерн
Голосование за территории для благоустройства в Саратове пройдет 27 февраля
Под Саратовом завтра на ночь закроют железнодорожный переезд
Две женщины госпитализированы от падения сосульки в Саратове
В выходные дни бригады ООО «КВС» работали в штатном режиме
В Саратове упавший снег с крыши расплющил две иномарки
Елена Щербакова уволилась из правительства Саратовской области
На Московской сосулька пробила женщине голову
В Саратове свалившийся с крыши металлический лист едва не убил женщину
В Энгельсе временно закрыли детсад с обвалившейся крышей
В Заводском районе Саратова отметили 30-летие окончания войны в Афганистане
В администрации прокомментировали разрушение фасада многоэтажки в Энгельсе
С крыши стадиона «Волга» в Саратове грозит сойти снежная лавина
Рухнула крыша детсада в Энгельсе
В Саратове встал троллейбус №4
В Энгельсе молодая девушка расплатилась за продукты чужой картой
В Саратовской области 7% вызовов пожарных оказались ложными
Женщина погибла в горящем доме на Мичурина