Рухнула крыша детсада в Энгельсе
Она не выдержала тяжести снега
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В Энгельсском районе Саратовской области рухнула крыша детского садика.
ЧП случилось в поселке Коминтерн.
По предварительной версии, от тяжести снега обрушилось перекрытие перехода к столовой дошкольного учреждения.
Несмотря на то, что в тот момент в детсаду находились воспитанники, никто не пострадал.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU