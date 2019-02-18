Рухнула крыша детсада в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-18T12:29:28+03:00

Она не выдержала тяжести снега

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В Энгельсском районе Саратовской области рухнула крыша детского садика.

ЧП случилось в поселке Коминтерн.

По предварительной версии, от тяжести снега обрушилось перекрытие перехода к столовой дошкольного учреждения.

Несмотря на то, что в тот момент в детсаду находились воспитанники, никто не пострадал.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU