В Саратове встал троллейбус №4

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-18T12:28:37+03:00

У него оборвался провод

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Сегодня, 18 февраля, в Саратове на улице Чернышевского, напротив дома №120, остановился троллейбус №4.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стал обрыв провода контактной сети.

Проблему устраняет бригада специалистов.

Троллейбус встал в сторону Музейной площади, перегородив тем самым одну полосу. Из-за этого на дороге образовалась пробка на улице Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU