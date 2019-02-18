В Саратове встал троллейбус №4
У него оборвался провод
.Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, в Саратове на улице Чернышевского, напротив дома №120, остановился троллейбус №4.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной стал обрыв провода контактной сети.
Проблему устраняет бригада специалистов.
.Фото: Дарья Вострикова
Троллейбус встал в сторону Музейной площади, перегородив тем самым одну полосу. Из-за этого на дороге образовалась пробка на улице Чернышевского.
ИСТОЧНИК KP.RU