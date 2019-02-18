2019-02-18T11:57:12+03:00
Происшествия

В Энгельсе молодая девушка расплатилась за продукты чужой картой

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе полицейские нашли подозреваемую в трате денег с чужой банковской карты.

- В полицию 5 февраля обратился 32-летний гражданин, который рассказал, что с 3 по 4 февраля кто-то совершил покупку на 4,1 тыс. рублей с помощью его карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и задержали 26-летнюю девушку, проживающую на улице Шурова гора. Она ранее не судима, но теперь под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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