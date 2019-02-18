2019-02-18T12:03:38+03:00
Происшествия

В Саратовской области 7% вызовов пожарных оказались ложными

Люди позвонили в оперативную службу 8 522 раза
Дарья Вострикова
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За прошедшую неделю, с 10 по 17 февраля, в пожарные службы Саратовской области обратились 8 522 человека.

- Огнеборцы 56 раз выезжали тушить возгорания, 12 — устранять последствия аварий и три — на срабатывание сигнализации. За это время был спасен 21 человек, 66 — эвакуировали, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На ложные вызовы пожарные выезжали 22 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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