В Саратовской области 7% вызовов пожарных оказались ложными
Люди позвонили в оперативную службу 8 522 раза
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За прошедшую неделю, с 10 по 17 февраля, в пожарные службы Саратовской области обратились 8 522 человека.
- Огнеборцы 56 раз выезжали тушить возгорания, 12 — устранять последствия аварий и три — на срабатывание сигнализации. За это время был спасен 21 человек, 66 — эвакуировали, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
На ложные вызовы пожарные выезжали 22 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU