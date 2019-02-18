Николай Панков: Продолжаются судебные процессы по возвращению имущества САЗ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-18T11:43:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков рассказал о дальнейшей работе по возвращению в госсобственность незаконно отчужденного имущества Саратовского авиационного завода.

- В рамках рабочей группы, сформированной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, продолжаются судебные процессы. В том числе по возвращению защитных сооружений САЗ. На два из них Арбитражный суд области уже признал право территориального управления Росимущества. В ближайшее время ожидается заседание еще по одному объекту — убежищу №5.

Начался процесс возвращения в госсобственность земельных участков на территории бывшего САЗ. Подчеркну — в Арбитражном суде рассматривается иск по участку, на котором нет сооружений, не ведется строительство и промышленное производство. Все решения должны приниматься взвешенно, чтобы не страдали интересы людей, которые приобрели квартиры в домах или работают на предприятиях на территории бывшего завода.

Продолжается совместная работа депутатов Госдумы, правительства области, администрации города, прокуратуры, Росимущества и других участников группы. Это процесс не быстрый, он ведется с соблюдением всех требований законодательства, с участием юристов и экспертов. Но задача ставится не по срокам, а чтобы то имущество САЗ, которое можно вернуть городу и области, служило на благо людей, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU