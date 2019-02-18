2019-02-18T11:25:34+03:00
Происшествия

В Балакове с жилого дома обвалился балкон

По словам комментаторов паблика, разрушилась плита
Ольга Муравлёва
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Упавший на Привокзальной улице балкон. Фото из соцсетейУпавший на Привокзальной улице балкон. Фото из соцсетей
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В Балакове с дома №2 на Привокзальной улице рухнул балкон. Информации о пострадавших нет.

- Балконная плита разрушилась, — пишут комментаторы паблика «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

По данным из открытых источников, здание построили в 1960 году, оно двухэтажное и многоквартирное.

Пользователи группы говорят, что «этого бы не случилось, если бы жильцы почистили свой же балкон», а также шутят: «Балкон устал, решил полежать и отдохнуть».

Напомним, совсем недавно, 11 и 14 февраля, случились смертельные ЧП в Энгельсе. Мужчина чистил снег и упал с крыши вместе со снежной лавиной, которая его задавила. А в День всех влюбленных на 77-летнего пенсионера свалилась глыба льда с балкона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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