В Балакове с жилого дома обвалился балкон
В Балакове с дома №2 на Привокзальной улице рухнул балкон. Информации о пострадавших нет.
- Балконная плита разрушилась, — пишут комментаторы паблика «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».
По данным из открытых источников, здание построили в 1960 году, оно двухэтажное и многоквартирное.
Пользователи группы говорят, что «этого бы не случилось, если бы жильцы почистили свой же балкон», а также шутят: «Балкон устал, решил полежать и отдохнуть».
Напомним, совсем недавно, 11 и 14 февраля, случились смертельные ЧП в Энгельсе. Мужчина чистил снег и упал с крыши вместе со снежной лавиной, которая его задавила. А в День всех влюбленных на 77-летнего пенсионера свалилась глыба льда с балкона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина упал вместе с балконом при попытке доказать его ветхость
Он подтвердил правоту собственной смертью
В Саратове женщина упала с разрушенного балкона
Не выдержали ветхие перила
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU