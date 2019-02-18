В Балакове с жилого дома обвалился балкон

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-18T11:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове с дома №2 на Привокзальной улице рухнул балкон. Информации о пострадавших нет.

- Балконная плита разрушилась, — пишут комментаторы паблика «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

По данным из открытых источников, здание построили в 1960 году, оно двухэтажное и многоквартирное.

Пользователи группы говорят, что «этого бы не случилось, если бы жильцы почистили свой же балкон», а также шутят: «Балкон устал, решил полежать и отдохнуть».

Напомним, совсем недавно, 11 и 14 февраля, случились смертельные ЧП в Энгельсе. Мужчина чистил снег и упал с крыши вместе со снежной лавиной, которая его задавила. А в День всех влюбленных на 77-летнего пенсионера свалилась глыба льда с балкона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина упал вместе с балконом при попытке доказать его ветхость

Он подтвердил правоту собственной смертью

(подробнее)

В Саратове женщина упала с разрушенного балкона

Не выдержали ветхие перила

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU