2019-02-18T11:40:45+03:00
Общество

В Саратовской области продавец не отдал покупателю спортивные костюмы

Суд приговорил его к штрафу и выплате компенсации
Екатерина Семенова
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Житель Саратовской области отстоял свои потребительские права в суде.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, ранее гражданин купил через интернет в ООО «Спорт Групп» партию спортивных костюмов. При этом товар ему пришел не в полном объеме — не хватило одежды на 67 422 рубля.

Суд обязал компанию выплатить покупателю указанную сумму, а также компенсацию морального вреда на 5 тыс. рублей. Штраф составил дополнительно 69 922 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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