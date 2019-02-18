В Саратове дебошир из кафе задержан за кражу телефона

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-18T10:46:37+03:00

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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего дебошира из кафе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, правоохранителям поступил сигнал, что в кафе на улице Университетская неизвестный гражданин устроил дебош.

Как оказалось, 28-летний мужчина был пьян. Более того, выяснилось, что в этот же день его объявили в розыск за кражу сотового телефона. В кафе приехал владелец аппарата, который опознал задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU