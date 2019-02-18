В воскресенье альпинисты почистили более 20 крыш в Саратове
Такими темпами очистка всех кровель завершится к международному женскому дню
.
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье, 17 февраля, 22 спецбригады и альпинисты привели в порядок более 20 крыш в Саратове.
- От снега и наледи избавились кровли на Крымской, Симбирской, Большой Горной, Шелковичной и других улицах, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
.
Очистить осталось 358 крыш. В случае если снегопады не повторяться, то все крыши в Саратове очистят к 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU