2019-02-18T11:11:15+03:00
Общество

В воскресенье альпинисты почистили более 20 крыш в Саратове

Такими темпами очистка всех кровель завершится к международному женскому дню
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В минувшее воскресенье, 17 февраля, 22 спецбригады и альпинисты привели в порядок более 20 крыш в Саратове.

- От снега и наледи избавились кровли на Крымской, Симбирской, Большой Горной, Шелковичной и других улицах, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

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Очистить осталось 358 крыш. В случае если снегопады не повторяться, то все крыши в Саратове очистят к 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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