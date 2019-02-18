График выходных дней на 23 февраля и 8 марта в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-18T10:14:27+03:00

Нерабочий день с 23 февраля перенесут на 10 мая из-за совпадения с выходным

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Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области опубликовало график выходных дней на 23 февраля и 8 марта 2019 года.

- В этом году День защитника Отечества выпадает на субботу. В соответствии с постановлением правительства РФ от 1 октября 2018, выходной, совпавший с нерабочим днем, перенесен на пятницу, 10 мая, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минтруда.

У тех, кто работает шестидневную рабочую неделю, выходной остается 23 февраля, а 10 мая будет рабочим днем.

На 8 марта те, кто работает пять дней в неделю, будут отдыхать три дня — 8, 9 и 10 марта, так как Международный женский день приходится на пятницу. Сотрудники с шестидневной рабочей неделей выйдут на работу 9 марта, отдыхая всего два дня — 8 и 10. Это правило действует, если руководство не решит иначе.

Однако 22 февраля и 7 марта у всех рабочий день сокращается на час. Те, кто выйдут трудиться в выходные и нерабочие праздничные дни, должны получить за это оплату в двойном размере или взять дополнительный неоплачиваемый выходной в другое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU