Депутаты одобрили кандидатуру Журик на пост омбудсмена
Ее полномочия истекают в феврале
Татьяна ЖурикФото: Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе предварительно согласована единственная кандидатура на пост уполномоченного по правам человека в Саратовской области. На эту должность предложена занимавшая этот пост с января 2014 года Татьяна Журик.
Ее кандидатура одобрена 18 февраля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
Ее полномочия истекают 1 марта и до тех пор на заседании областной думы, которое запланировано на 27 февраля, должен быть избран новый омбудсмен.
ИСТОЧНИК KP.RU