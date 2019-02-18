Депутаты одобрили кандидатуру Журик на пост омбудсмена

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-18T09:56:47+03:00

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В Саратовской областной думе предварительно согласована единственная кандидатура на пост уполномоченного по правам человека в Саратовской области. На эту должность предложена занимавшая этот пост с января 2014 года Татьяна Журик.

Ее кандидатура одобрена 18 февраля на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Ее полномочия истекают 1 марта и до тех пор на заседании областной думы, которое запланировано на 27 февраля, должен быть избран новый омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU