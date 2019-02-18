Снежная лавина застигла автомобилиста из Саратова в Пензе

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-18T10:09:45+03:00

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Вчера, 17 февраля, на «Ладу» с саратовскими номерами в Пензе рухнул снег с крыши.

- Коммунальная служба убрала снегозадержатель, который еще до этого был оторван. Это причина ЧП, которое произошло на улице Долгорукого, 100, — рассказал Алексей Лукашевич в паблике «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

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В подтверждение своих слов мужчина опубликовал снимки покореженного авто. На фотографиях отчетливо видно, что легковушка осталась без переднего стекла. Оно сильно разбилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU