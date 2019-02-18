В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пенсионера из-за глыбы льда
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 77-летнего пенсионера.
- По версии следствия, трагедия произошла 14 февраля около дома №37 на улице Горького в Энгельсе. В 11:00 мужчина беседовал у подъезда со своими соседями. Внезапно с козырька одного из балконов на четвертом этаже ледяная глыба упала ему на голову, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Очевидцы вызвали ему «скорую», медики повезли пострадавшего в больницу, но он скончался по пути.
Обстоятельства происшествия выясняются. Опрашиваются жильцы дома, очевидцы трагедии и сотрудники УК, обслуживающие этот дом.
Изъята необходимая документация. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU