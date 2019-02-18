В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пенсионера из-за глыбы льда

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-18T10:19:12+03:00

Мужчина умер во время беседы с соседями

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 77-летнего пенсионера.

- По версии следствия, трагедия произошла 14 февраля около дома №37 на улице Горького в Энгельсе. В 11:00 мужчина беседовал у подъезда со своими соседями. Внезапно с козырька одного из балконов на четвертом этаже ледяная глыба упала ему на голову, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Очевидцы вызвали ему «скорую», медики повезли пострадавшего в больницу, но он скончался по пути.

Обстоятельства происшествия выясняются. Опрашиваются жильцы дома, очевидцы трагедии и сотрудники УК, обслуживающие этот дом.

Изъята необходимая документация. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU