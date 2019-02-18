2019-02-18T10:17:27+03:00
Общество

Из Саратова за сутки вывезли 13,7 тыс. кубометров снега

Днем улицы будут чистить 190 рабочих
Екатерина Семенова
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На улицы Саратова вышли убирать снег 190 рабочихНа улицы Саратова вышли убирать снег 190 рабочихФото: Екатерина Семенова
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В Саратове для уборки снега сегодня, 18 февраля, организована работа 13 звеньев техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, снег будут чистить на улицах: Московская, Аткарская, Челюскинцев, Мичурина, 7-я Нагорная, Советская, Деловая, Горького, а также проспекты Кирова и Энтузиастов, Обуховский переулок, Привокзальная площадь.

Всего на улицы вывели 190 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также 300 единиц техники.

За сутки из Саратова вывезли 13,7 тыс. тонн кубометров снега и наледи. На дороги высыпано 33 тонны песка и соли, а также 2 тонны реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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