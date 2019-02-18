Подозреваемого в убийстве таксиста в Пугачеве арестовали
В Пугачевском районе Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве таксиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19-летнего парня взяли под стражу.
Ранее сообщалось, что 15 февраля юноша вместе с приятелем взяли такси, чтобы доехать из Пугачева до одного из сел. Однако по пути они заявили, что не могут оплатить поездку, якобы за них это сделают девушки, к которым лежал путь.
Таксист возмутился, между ним и пассажирами разгорелась ссора. 19-летний парень несколько раз ударил водителя ножом в спину и шею.
После этого злоумышленники сбежали, а проезжавший мимо автомобилист вызвал «скорую помощь» и выслушал умирающего таксиста, который рассказал о преступлении.
Полиция задержала подозреваемого в тот же день, 15 февраля. Юноша сознался и теперь арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU