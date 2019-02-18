Подозреваемого в убийстве таксиста в Пугачеве арестовали

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-18T07:59:29+03:00

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В Пугачевском районе Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве таксиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19-летнего парня взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что 15 февраля юноша вместе с приятелем взяли такси, чтобы доехать из Пугачева до одного из сел. Однако по пути они заявили, что не могут оплатить поездку, якобы за них это сделают девушки, к которым лежал путь.

Таксист возмутился, между ним и пассажирами разгорелась ссора. 19-летний парень несколько раз ударил водителя ножом в спину и шею.

После этого злоумышленники сбежали, а проезжавший мимо автомобилист вызвал «скорую помощь» и выслушал умирающего таксиста, который рассказал о преступлении.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день, 15 февраля. Юноша сознался и теперь арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU