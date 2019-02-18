В Саратове будет тепло и ветрено
Ожидается слабая метель
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18 февраля, в понедельник, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
- По прогнозу метеорологов, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.
Местами вероятен слабый туман, гололед, метель. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 18-23 градусов.
По-прежнему сохраняется оттепель — днем столбик термометра покажет -4 — +1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU