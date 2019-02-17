Тренер «Автодора» вошел в Зал Славы Лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 21:54 2019-02-17T21:54:56+03:00

Евгений Пашутин стал рекордсменом по числу проведенных на тренерском посту матчей в Лиге

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За день до Матча Звезд 2019, который прошел 17 февраля, Единая Лига ВТБ представила свой Зал Славы. В него вошли 10 именитых игроков и тренеров.

В их числе один из самых титулованных игроков «Автодора», а ныне тренер саратовской команды Евгений Пашутин.

- Принял участие во всех 10 сезонах Лиги, рекордсмен по количеству матчей среди тренеров (210). Самый побеждающий российский тренер в истории Лиги, — подчеркнули его достижение на официальном сайте Лиги ВТБ.

Пашутин как тренер работал в следующих клубах: ЦСКА (2009-10), УНИКС (2010-12), «Локомотив-Кубань» (2012-14), УНИКС (2014-17), «Автодор» (2017-18, 2019-…).

ИСТОЧНИК KP.RU