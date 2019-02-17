Под Саратовом КамАЗ сбил насмерть пешехода
На месте работают оперативные службы и следователи
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Сегодня под Саратовом КамАЗ насмерть сбил пешехода.
- Сегодня 17 февраля, на объездной трассе, недалеко от поворота на поселок Дубки, водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел в попутном направлении. В результате наезда мужчина скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.
На месте работают медики и следственные органы. Обстоятельства происшествия выяняются.
ИСТОЧНИК KP.RU