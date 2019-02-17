2019-02-17T20:16:55+03:00
Происшествия

Под Саратовом КамАЗ сбил насмерть пешехода

На месте работают оперативные службы и следователи
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня под Саратовом КамАЗ насмерть сбил пешехода.

- Сегодня 17 февраля, на объездной трассе, недалеко от поворота на поселок Дубки, водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел в попутном направлении. В результате наезда мужчина скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.

На месте работают медики и следственные органы. Обстоятельства происшествия выяняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренер «Автодора» вошел в Зал Славы Лиги ВТБ
Постапокалиптический Саратов попал в игру Metro
Саратовские следователи начали проверку по факту отравления женщины угарным газом [фото]
В Вольске горит частный дом и надворные постройки для животных
В Саратовской области произошло столкновение двух грузовиков [фото]
Ночью на уборку Саратовских улиц выйдут 300 единиц техники
Саратовец Владимир Мальков завоевал "бронзу" на Чемпионате Европы по бадминтону
В Балаково молодой человек выпал из окна многоэтажки [фото]
В Саратове почти весь общественный транспорт работает по графику
В Саратове прокуратура проверяет причину травмирования женщины у здания СГУ
Под Саратовом из-за отравления угарным газом погибла женщина и реанимирован мужчина
Саратовские первоклашки будут отдыхать еще неделю
В Саратове на крыши автомобилей кидают кирпичи [видео]
Саратовская дзюдоистка завоевала "бронзу" на Кубке Европы в Испании [фото]
Саратовцы шокированы разбросанными на Театральной площади останками животных [фото]
В Саратове поймали пьяного водителя [фото]