2019-02-17T18:49:15+03:00
Происшествия

Саратовские следователи начали проверку по факту отравления женщины угарным газом [фото]

Телесных повреждений у погибшей не обнаружено
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Заводскому района начал проверку по факту гибели пожилой женщины и отравления угарным газом ее мужа. Трагедия произошла в одном из дачных домиков в поселке Лесопильный.

Как мы уже сообщали, сегодня 17 февраля утром, спасатели обнаружили в дачном доме СНТ «Вишенка» тело погибшей женщины и его чуть живого мужа.

- Мужчина пришел к своим тестю и теще, проживавшим в частном доме поселка Лесопильный. После того как он не смог до них достучаться он вызвал спасателей. Прибывшие специалисты проникли в дом через окно и обнаружили пожилую пару в постели. Благодаря реанимационным действиям спасателей мужчина выжил, а вот женщина к тому времени уже погибла, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

.

.

После предварительного осмотра женщины никаких телесных повреждений у нее найдено не было. По основной версии пожилая пара топила накануне дровяную печь и забыла закрыть заслонку. Окончательные результаты экспертизы станут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постапокалиптический Саратов попал в игру Metro
В Вольске горит частный дом и надворные постройки для животных
В Саратовской области произошло столкновение двух грузовиков
Ночью на уборку Саратовских улиц выйдут 300 единиц техники
Саратовец Владимир Мальков завоевал бронзу на Чемпионате Европы по бадминтону
В Балаково молодой человек выпал из окна многоэтажки [фото]
В Саратове почти весь общественный транспорт работает по графику
В Саратове прокуратура проверяет причину травмирования женщины у здания СГУ
Под Саратовом из-за отравления угарным газом погибла женщина и реанимирован мужчина
Саратовские первоклашки будут отдыхать еще неделю
В Саратове на крыши автомобилей кидают кирпичи [видео]
Саратовская дзюдоистка завоевала "бронзу" на Кубке Европы в Испании [фото]
Саратовцы шокированы разбросанными на Театральной площади останками животных [фото]
В Саратове поймали пьяного водителя [фото]