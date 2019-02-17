Саратовские следователи начали проверку по факту отравления женщины угарным газом [фото]
Следственный отдел по Заводскому района начал проверку по факту гибели пожилой женщины и отравления угарным газом ее мужа. Трагедия произошла в одном из дачных домиков в поселке Лесопильный.
Как мы уже сообщали, сегодня 17 февраля утром, спасатели обнаружили в дачном доме СНТ «Вишенка» тело погибшей женщины и его чуть живого мужа.
- Мужчина пришел к своим тестю и теще, проживавшим в частном доме поселка Лесопильный. После того как он не смог до них достучаться он вызвал спасателей. Прибывшие специалисты проникли в дом через окно и обнаружили пожилую пару в постели. Благодаря реанимационным действиям спасателей мужчина выжил, а вот женщина к тому времени уже погибла, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.
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После предварительного осмотра женщины никаких телесных повреждений у нее найдено не было. По основной версии пожилая пара топила накануне дровяную печь и забыла закрыть заслонку. Окончательные результаты экспертизы станут известны позже.
ИСТОЧНИК KP.RU