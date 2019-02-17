2019-02-17T18:20:38+03:00
Происшествия

В Вольске горит частный дом и надворные постройки для животных

Хозяева успели вовремя вывести скот из соседнего помещения
Тимур Гадеев
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В Вольске горит частный дом с надворными постройками для крупного рогатого скота, неподалеку находится сарай с кроликами.

- Сигнал о возгорании на 2-м Пионерском переулке поступил сегодня 18 февраля, в 16:17. Возгорание произошло в частном доме, а также надворных постройках, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

По словам очевидцев, хозяева дома успели вывести скот из соседнего с горящим домом помещения. А пожарные сумели отсечь пламя от сарая где находятся кролики. На месте происшествия также работают сотрудники областной службы спасения и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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