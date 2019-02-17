В Саратовской области произошло столкновение двух грузовиков
Три человека пострадали
Изменить размер текста:
В Хвалынском районе недалеко от села Алексеевка произошло серьезное столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие.
- Сегодня в 17:38 на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло столкновение бензовоза и молоковоза. Пострадали три человека, – рассказали «КП-Саратов» областные спасатели и сотрудники ГИБДД региона.
В результате столкновения оба водителя и пассажир молоковоза госпитализированы. Остоятельства происшествия сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU