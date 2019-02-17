2019-02-17T18:29:38+03:00
Происшествия

В Саратовской области произошло столкновение двух грузовиков

Три человека пострадали
Тимур Гадеев
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В Хвалынском районе недалеко от села Алексеевка произошло серьезное столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие.

- Сегодня в 17:38 на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло столкновение бензовоза и молоковоза. Пострадали три человека, – рассказали «КП-Саратов» областные спасатели и сотрудники ГИБДД региона.

В результате столкновения оба водителя и пассажир молоковоза госпитализированы. Остоятельства происшествия сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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