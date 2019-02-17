Ночью на уборку Саратовских улиц выйдут 300 единиц техники

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-17T17:24:29+03:00

На некоторых участках дорог будут действовать временные ограничения

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Сегодня ночью 18 февраля, на работы по расширению дорожного полотна выйдут 300 единиц муниципальной, а также привлеченной техники.

- Ночью техника будет работать на таких улицах как Степана Разина, Чернышевского, Советская, Симбирская, проспекте Энтузиастов, на улице Челюскинцев и Мичурина, от аэропорта до рынка стройматериалов и других, – рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.

На некоторых из перечисленных участков будет частично ограничено движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU