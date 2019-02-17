Саратовец Владимир Мальков завоевал бронзу на Чемпионате Европы по бадминтону
Наш земляк завоевал единственное очко в полуфинале с Германией
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Владимир Мальков в составе сборной России завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы по бадминтону в Копенгагене.
К сожалению, в полуфинальном матче сборная России проиграла сборной Германии – 1:3. Единственное очко нашей команде принес Владимир Мальков, после победы над Каем Шефером.
Таким образом, Россия заняла третье место в турнире, а за вторую путевку в финал поборются команды Дании и Нидерландов.
ИСТОЧНИК KP.RU