2019-02-17T15:02:55+03:00
Спорт

Саратовец Владимир Мальков завоевал бронзу на Чемпионате Европы по бадминтону

Наш земляк завоевал единственное очко в полуфинале с Германией
Тимур Гадеев
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Владимир Мальков в составе сборной России завоевал бронзовую награду на Чемпионате Европы по бадминтону в Копенгагене.

К сожалению, в полуфинальном матче сборная России проиграла сборной Германии – 1:3. Единственное очко нашей команде принес Владимир Мальков, после победы над Каем Шефером.

Таким образом, Россия заняла третье место в турнире, а за вторую путевку в финал поборются команды Дании и Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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