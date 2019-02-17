В Саратове почти весь общественный транспорт работает по графику

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-17T13:53:04+03:00

Все кроме одного маршрута работают по плану

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Сегодня ответственные транспортные предприятия отчитались о работе общественного транспорта на дорогах города.

Сегодня, 17 февраля, все трамвайные маршруты МУПП «СГЭТ» функционируют в соответствии с графиком, – рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Также по сообщению МКУ «Транспортное управление», сегодня на городские маршруты вышли 704 автобуса большой и малой вместимости. Не выехали на работу только автобусы маршрута №4.

ИСТОЧНИК KP.RU