В Саратове почти весь общественный транспорт работает по графику
Все кроме одного маршрута работают по плану
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Сегодня ответственные транспортные предприятия отчитались о работе общественного транспорта на дорогах города.
Сегодня, 17 февраля, все трамвайные маршруты МУПП «СГЭТ» функционируют в соответствии с графиком, – рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Также по сообщению МКУ «Транспортное управление», сегодня на городские маршруты вышли 704 автобуса большой и малой вместимости. Не выехали на работу только автобусы маршрута №4.
ИСТОЧНИК KP.RU