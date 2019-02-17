В Саратове прокуратура проверяет причину травмирования женщины у здания СГУ

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-17T13:19:28+03:00

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Прокуратура Кировского района организовала проверку по факту госпитализации 45-летней женщины от здания 7 корпуса СГУ на улице Большая Казачья с травмой головы. Об этом сегодня сообщили на офицальном сайте ведомства.

- Необходимо отметить, что крыша близлежащего здания была очищена от наледи и снега, причины и обстоятельства получения травмы устанавливаются, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора района и оперативная группа полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU