Саратовские первоклашки будут отдыхать еще неделю

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-17T12:34:13+03:00

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Для первоклассников дополнительные каникулы продлятся еще на неделю. Решение об этом опубликовали на своем сайте чиновники городского комитета образования.

- Комитет по образованию администрации Саратова информирует, что в нынешнем учебном году дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов пройдут в установленные сроки с 18 февраля по 24 февраля 2019 года, – рассказали «КП-Саратов» в городском комитете образования.

До 18 февраля этого года первоклашки вынуждены были сидеть дома из-за официального объявления гриппа и ОРВИ. А положенные для них дополнительные каникулы решили не отменять.

ИСТОЧНИК KP.RU