Саратовские первоклашки будут отдыхать еще неделю
Такое решение приняли в городском комитете образования
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Для первоклассников дополнительные каникулы продлятся еще на неделю. Решение об этом опубликовали на своем сайте чиновники городского комитета образования.
- Комитет по образованию администрации Саратова информирует, что в нынешнем учебном году дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов пройдут в установленные сроки с 18 февраля по 24 февраля 2019 года, – рассказали «КП-Саратов» в городском комитете образования.
До 18 февраля этого года первоклашки вынуждены были сидеть дома из-за официального объявления гриппа и ОРВИ. А положенные для них дополнительные каникулы решили не отменять.
ИСТОЧНИК KP.RU