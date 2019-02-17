В Саратове на крыши автомобилей кидают кирпичи [видео]
Разбитый кирпичом автомобиль.
Жители Саратова выложили в соцсети видео битого кирпичами автомобиля. Как выяснилось, кирпичи на крыши автомобилей, кидают жители соседней многоэтажки.
- Вот такие вот т… живут в ЖК Лазурный, по адресу Пугачева 49. Кидают кирпичи с высоты на машины. Хорошо, что не по башке. Уже и на стоянку машину не поставить. Бычки терпели, камни терпели, шприцы на крыше терпели, а тут на тебе. Просто нелюди, – поделилась пострадавшая, пользователь группы «Саратов онлайн», соцсети ВКонтакте.
На днях пострадавшие водители, написали по факту происшествия заявление в полицию. Если виновных удастся найти, им придется отвечать за порчу чужого имущества.
Разбитый кирпичом автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU