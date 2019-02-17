В Саратове на крыши автомобилей кидают кирпичи [видео]

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-17T11:52:09+03:00

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Жители Саратова выложили в соцсети видео битого кирпичами автомобиля. Как выяснилось, кирпичи на крыши автомобилей, кидают жители соседней многоэтажки.

- Вот такие вот т… живут в ЖК Лазурный, по адресу Пугачева 49. Кидают кирпичи с высоты на машины. Хорошо, что не по башке. Уже и на стоянку машину не поставить. Бычки терпели, камни терпели, шприцы на крыше терпели, а тут на тебе. Просто нелюди, – поделилась пострадавшая, пользователь группы «Саратов онлайн», соцсети ВКонтакте.

На днях пострадавшие водители, написали по факту происшествия заявление в полицию. Если виновных удастся найти, им придется отвечать за порчу чужого имущества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692348" frameborder="0"></iframe> Разбитый кирпичом автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU