Саратовская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы в Испании [фото]
Лилия Нугаева заняла третье место в категории до 52 килограммов
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Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева принесла бронзовую медаль в копилку сборной России, на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Соревнования проходят в испанском городе Фуэнхирола. Учащаяся МОУ "СОШ N°57", Центральной спортшколы, Лилия Нугаева одержала четыре победы подряд над спортсменками из Испании, Португалии, Бразилии и США.
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ИСТОЧНИК KP.RU