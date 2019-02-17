Саратовская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы в Испании [фото]

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-17T11:30:53+03:00

Лилия Нугаева заняла третье место в категории до 52 килограммов

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Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева принесла бронзовую медаль в копилку сборной России, на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования проходят в испанском городе Фуэнхирола. Учащаяся МОУ "СОШ N°57", Центральной спортшколы, Лилия Нугаева одержала четыре победы подряд над спортсменками из Испании, Португалии, Бразилии и США.

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ИСТОЧНИК KP.RU