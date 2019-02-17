Саратовцы шокированы разбросанными на Театральной площади останками животных [фото]

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-17T11:04:35+03:00

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Пользователи соцсетей с ужасом выкладывают фотографии с кусками мяса животных разбросанных на Театральной площади.

- Это просто кошмар какой-то. Ярмарка закончилась, а убрать мусор, да еще и такого рода неужели трудно, – возмущается одна из пользователей группы «Онлай Саратов», соцсети ВКонтакте.

- О, у кого-то будет сегодня холодец, – всерьез высказывается другая пользователь.

Большинство участников форума уверены, что останки мяса животных это неубранный мусор, оставшийся после прошедшей ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU