Саратовцы шокированы разбросанными на Театральной площади останками животных [фото]
Интернет пользователи выкладывают в сети жуткие фотографии
.
Изменить размер текста:
Пользователи соцсетей с ужасом выкладывают фотографии с кусками мяса животных разбросанных на Театральной площади.
- Это просто кошмар какой-то. Ярмарка закончилась, а убрать мусор, да еще и такого рода неужели трудно, – возмущается одна из пользователей группы «Онлай Саратов», соцсети ВКонтакте.
- О, у кого-то будет сегодня холодец, – всерьез высказывается другая пользователь.
Большинство участников форума уверены, что останки мяса животных это неубранный мусор, оставшийся после прошедшей ярмарки.
ИСТОЧНИК KP.RU