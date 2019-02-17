В Саратове поймали пьяного водителя [фото]

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-17T10:37:41+03:00

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Сегодня ночью 17 февраля, полицейские задержали пьяного водителя ВАЗ 2109.

- На перекрестке улиц Танкистов и Крайней, водитель ВАЗ 2109 отказался подчиниться требованиям сотрудников ДПС и остановится. Он продолжил движение по улице Крайняя, затем припарковался возле магазина игрушек, перелез на заднее сидение и притворился спящим, – рассказали пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.

Медицинское освидетельствование показало наличие в выдыхаемом воздухе подозреваемого - 0,46 промилле. Теперь 35-летнего водителя ВАЗа ожидает штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU