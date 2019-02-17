В Москве поезд насмерть сбил Саратовца и гражданина Казахстана

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-17T10:19:59+03:00

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В Москве под колесами поезда погибли двое мужчин. Один, из которых является жителем Саратова, другой Казахстана.

- Происшествие произошло в минувшую пятницу 15 февраля, – рассказала РИА Новости Лариса Марковец, старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК. - Наезд на двух мужчин произошел поздно вечером, на 23 километре 10-го пикета перегона Бирюлево-Товарная — Домодедово. В результате происшествия 59-летний уроженец Саратова и 25-летний житель Казахстана погибли на месте.

По версии следствия оба мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте.

ИСТОЧНИК KP.RU