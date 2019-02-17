С начала 2019 года в Саратове проверили 11 тыс. дворов
Городские инспекторы проверили очередной рейд и выявили 85 нарушений
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Накануне 16 февраля, муниципальные инспекторы осмотрели 177 придомовых территории, а также проверили наличие наледи на кровлях.
- В ходе проверки выявлено 85 нарушений, по каждому из них были направлены предписания на их устранение. Также было установлено, что управляющие организации устранили недоработки по 178 предыдущим предписаниям, – рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.
Всего же с 1 января по 16 февраля 2019 года чиновники проверили 11 747 дворовых территорий. Управляющим компаниям и другим организациям было выдано 6 976 предписаний, для устранения различных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU