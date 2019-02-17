2019-02-17T09:35:53+03:00
Общество

За сутки на саратовские «горячие линии» поступило 804 звонка

Горожане жалуются на плохое водоснабжение, уборку улиц и движение общественного транспорта
Тимур Гадеев
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За прошедшие сутки 16 февраля, на пульты саратовских диспетчеров ЕДДС поступило 804 звонка.

- В частности они касались: 3 - о пожарах, 1 - о ДТП, о проблемах по водоснабжению и газообеспечению по одному звонку, и 10 жалоб относились к плохой работе общественного транспорта. Кроме того, 313 человек вызывали экстренные службы, – рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Жалобы на неудовлетворительную уборку снега и наледи зафиксировали в различных районах города. В Ленинском районе об этом сообщили 17 человек, в Кировском – 12, в Заводском – 8. В Волжском районе - 5 человек. Дежурными Октябрьского района поставлено на контроль - 4 обращения, Фрунзенского – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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