2019-02-17T08:49:28+03:00
Спорт

Саратовец Алекснадр Логинов пришел в гонке преследования седьмым

Спортсмен допустил две ошибки во время стрельбы на лежке
Тимур Гадеев
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В США в Солт-Лейк-Сити, в ходе соревнований этапа Кубка мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования. Наш земляк Александр Логинов пришел к финишу только седьмым, так как два раза промахнулся во время стрельбы из положения лежа.

Победителем стал биатлонист из Франции Фийон Майе. Вторым финишировал норвежец Ветле Шосте Кристиансен, который до этого был первым в спринтерской гонке. Третим в этом поединке стал еще один француз Симон Детье.

Интересно, что лидер общего зачета Кубка мира норвежец Иоханнес Бе пришел к финишу только четвертым. В ходе гонки он пять раз промахнулся на двух огневых рубежах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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