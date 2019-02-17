В Саратове при пожаре отравился мужчина

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-17T08:24:24+03:00

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Сегодня утром на улице Танкистов произошло возгорание в одной из квартир. Одному из ее жителей потребовалась медицинская помощь.

- Сигнал о пожаре на улице Танкистов 52 поступил сегодня 17 февраля, в 05:15. Как выяснилось, горели личные вещи, один из пострадавших 41-летний мужчина получил отравление продуктами горения, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.

Пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU