В Саратове при пожаре отравился мужчина
На месте работали пожарные и медики
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Сегодня утром на улице Танкистов произошло возгорание в одной из квартир. Одному из ее жителей потребовалась медицинская помощь.
- Сигнал о пожаре на улице Танкистов 52 поступил сегодня 17 февраля, в 05:15. Как выяснилось, горели личные вещи, один из пострадавших 41-летний мужчина получил отравление продуктами горения, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф.
Пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU