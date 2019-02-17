Прокуратура Саратовской области проверяет видео драки

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-17T08:08:05+03:00

Видеоролик побоища между фанатами выложили в сеть интернет

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Региональная прокуратура начала проверку по факту драки фанатов размещенную в интернете.

- Судя по видеоролику размешенному в сети, драка между фанатами произошла на окраине Саратова, в декабре 2018 года. После инцидента за медицинской помощью никто официально не обращался, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По данному факту прокуратура Саратовской области начала проверку. Участники драки будут привлечены к ответственности, обещают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU