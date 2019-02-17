В ДТП в Саратовской области погибла девушка [фото]

СЕГОДНЯ 07:29 2019-02-17T08:56:14+03:00

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Накануне 16 февраля, в Татищевском районе, в страшной катастрофе погибла 24-летняя девушка, двое мужчин госпитализированы.

- Вчера в 17:40, на автодороге Нижний Новгород - Саратов, 36-летний водитель Volkswagen Transporter врезался в автомобиль ВАЗ 2109. В результате столкновения водитель «жигулей» с травмами доставлен в больницу, а его 24 летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Пассажир иномарки также был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение. Фотографию аварии уже выложили пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU