В Саратове трамваи встали из-за припаркованного авто

СЕГОДНЯ 19:50 2019-02-16T19:52:13+03:00

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На улице Слонова в Саратове автомобиль задержал движение трамваев №9.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, автомобиль Kia был припаркован так, что мешал проезду трамвая.

Чтобы вызвать водителя, пришлось ударить по автомобилю для включения сигнализации. Однако, по словам, очевидцев, все равно владельца авто пришлось прождать около 40 минут.

- Никто не может уехать домой, все злые, — прокомментировал автор видео в группе «Типичный Саратов».

В комментариях, впрочем, некоторые не видят в поступке автолюбителя ничего предосудительного, оправдывая его узкой проезжей частью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692284" frameborder="0"></iframe> Иномарка помешала проезду трамвая в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU