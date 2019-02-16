«Протон-Саратов» на своей площадке уступил московскому «Динамо»
Саратовский волейбольный клуб «Протон-Саратов» сегодня встретился с московским «Динамо». Игра прошла в ФОК «Звездный».
Защищать честь саратовской команды на площадку вышли: Думчева, Ануфриенко, Меньщикова, Маркова, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро), Джиоева (либеро)
17-й тур Открытого чемпионата России среди команд женской Суперлиги «Протон-Саратов» уступил со счетом 3:0.
Первая партия закончилась со счетом 25:20, вторая — 25:17, третья — 25:18.
Во время игры судьям пришлось договариваться о спорном мяче — так как система видеоповтора до сих пор отсутствует. За это ВК «Протон-Саратов» грозит очередной штраф.
Следующая игра состоится в следующую субботу. Саратов примет у себя «Динамо-Казань». Это будет вторая игра из серии «домашних матчей». Всего их пять — сегодняшний с московским «Динамо», 23 февраля с «Динамо-Казань», 3 марта с командой «Уралочка-НТМК», 16 марта с «Заречье-Одинцово» и 24 марта с «Минчанкой».
ИСТОЧНИК KP.RU