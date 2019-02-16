2019-02-16T15:55:38+03:00
Общество

В Саратове выписали из больницы девочку с ампутированными трамваем ногами

Врачи сумели пришить обратно отрезанную кисть руки
Екатерина Семенова
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Девочка, попавшая под трамвай, выписана. Фото со страницы Юлии ЛитневскойДевочка, попавшая под трамвай, выписана. Фото со страницы Юлии Литневской
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В Саратове выписана из больницы пятилетняя девочка, попавшая под трамвай.

Как сообщила депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская на своей странице «Вконтакте», лечение ребенка прошло успешно.

- Оперировавший малышку хирург от Бога Владимир Борисович Турковский признался, что, когда ее привезли, то и сам не верил, что девочка сможет выжить, тем более, что приживется отрезанная трамваем ручка. Но чудо произошло. И теперь Вика дома. По словам врачей, она была образцовым пациентом: ни одной жалобы (кроме фантомных болей в ножках, которых спасти не было никакой возможности), благодарность и понимание удивительные для пятилетней крохи, — написала депутат.

Напомним, ЧП случилось вечером 11 декабря прошлого года. Маленькая Вика вместе с мамой переходили через рельсы, когда трамвай №8 тронулся и переехал ребенка. Девочке отрезало обе ноги и кисть.

Медики сумели спасти руку девочки, пришив конечность. Теперь Вике предстоит реабилитация в Санкт-Санкт-Петербурге.

- Саратовцы как могли поддерживали убитых горем родителей, сострадали и сопереживали. Спасибо всем за любовь, доброту и милосердие, — поблагодарила Юлия Литневская жителей Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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