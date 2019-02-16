У одинокого пенсионера из Вольска рухнула крыша

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-16T15:26:18+03:00

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В Вольске Саратовской области днем 16 февраля обрушилась крыша частного дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе спасения области, ЧП произошло на улице Ключевая.

В доме проживает одинокий 77-летний мужчина. Спасатели пришли ему на помощь и начали расчистку конструкций. В настоящее время они пытаются сбросить вниз снег, толщина которого на крыше превышает метр.

Это второе крупное обрушение за день. Ранее «КП-Саратов» сообщала об обрушении крыши двухэтажного дома в Пугачеве. Там проживают 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU