2019-02-16T15:26:18+03:00
Происшествия

У одинокого пенсионера из Вольска рухнула крыша

Она не выдержала метрового слоя снега
Екатерина Семенова
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Спасатели помогают расчистить рухнувшую крышу в Вольске. Фото ОблспасаСпасатели помогают расчистить рухнувшую крышу в Вольске. Фото Облспаса
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В Вольске Саратовской области днем 16 февраля обрушилась крыша частного дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе спасения области, ЧП произошло на улице Ключевая.

В доме проживает одинокий 77-летний мужчина. Спасатели пришли ему на помощь и начали расчистку конструкций. В настоящее время они пытаются сбросить вниз снег, толщина которого на крыше превышает метр.

Это второе крупное обрушение за день. Ранее «КП-Саратов» сообщала об обрушении крыши двухэтажного дома в Пугачеве. Там проживают 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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