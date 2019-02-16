Радаев раскритиковал городскую власть за неудовлетворительную организацию уборки снега

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-16T14:52:29+03:00

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В субботу, 16 февраля, губернатор Валерий Радаев проверил, как идет уборка снега на улицах, тротуарах и пешеходных зонах Саратова. По итогам осмотра он оценил работу городской власти как крайне неудовлетворительную.

- Жители продолжают жалуются, что тротуары до сих пор не расчищены, во дворах сложно пройти. Саратову выделили дополнительные ресурсы, но я не вижу, чтобы организация уборки снега качественно поменялось. Две тысячи человек должны быть привлечены к расчистке дворов и тротуаров. Деньги дали, технику дали, но грамотно они не используются. Город просит миллиард рублей, мы его выделим, но какой будет результат? Сейчас ничего не организовано.

Пример — около университетского городка на ул. Большой Казачьей, Университетской до сих пор тротуары не почищены. Одну улицу убираете 10 дней. Это не работа, это бардак. И так рядом со многими вузами, социальными учреждениями, объектами торговали. Значит, нужно наказывать руководителей этих учреждений — составляйте акты, штрафуйте.

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Поручаю зампреду правительства Роману Бусаргину, руководству администрации города к понедельнику дать полный расчёт по уборке города до человека, а также все точки риска по паводковой ситуации, — отметил Валерий Радаев.

Глава региона поставил задачу перед зампредом правительства области Романом Бусаргиным и главой Саратова Михаилом Исаевым ежедневно предоставлять отчет по организации уборки снега в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU