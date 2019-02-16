Для «Саратовской лыжни» увеличили число трамваев №3

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-16T11:58:12+03:00

Два автобусных маршрута ходят по сокращенной схеме

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На маршруте трамвая №3 в Саратове увеличено число вагонов.

Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с проведением спортивного праздника «Саратовская лыжня — 2019».

Для удобства горожан, которые хотят попасть на стадион «Зимний» на 5-й Дачной, по маршруту «тройки» дополнительно работает 21 вагон.

Остальной общественный транспорт работает без существенных изменений. Из-за плохого состояния проезжей части и наледи к конечной остановке не может проехать автобус №89, а автобус №4 ходит только до Перинатального центра. Маршрутка №68 движется по стандартной схеме.

Всего в рейс сегодня, 15 февраля, вышли 780 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU