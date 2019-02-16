Для бесперебойного отопления жителей Ленинского района в котельную подвезли воду

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-16T11:51:58+03:00

Бригада «КВС» начала работы на водоводе

Изменить размер текста: A A

В котельную на улице Буровая, 26 Ленинского района Саратова подвезена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», необходимость этого возникла вследствие отключения водоснабжения.

После того, как котельную пополнили водой для бесперебойного отопления, водовод d500 мм был отключен. Бригада «КВС» проводит разработку котлована.

ИСТОЧНИК KP.RU