2019-02-16T11:51:58+03:00
Недвижимость

Для бесперебойного отопления жителей Ленинского района в котельную подвезли воду

Бригада «КВС» начала работы на водоводе
Екатерина Семенова
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Разработка котлована на Буровой. Фото ООО "КВС"Разработка котлована на Буровой. Фото ООО "КВС"
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В котельную на улице Буровая, 26 Ленинского района Саратова подвезена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», необходимость этого возникла вследствие отключения водоснабжения.

После того, как котельную пополнили водой для бесперебойного отопления, водовод d500 мм был отключен. Бригада «КВС» проводит разработку котлована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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