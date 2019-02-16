Для бесперебойного отопления жителей Ленинского района в котельную подвезли воду
Бригада «КВС» начала работы на водоводе
Разработка котлована на Буровой. Фото ООО "КВС"
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В котельную на улице Буровая, 26 Ленинского района Саратова подвезена вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», необходимость этого возникла вследствие отключения водоснабжения.
После того, как котельную пополнили водой для бесперебойного отопления, водовод d500 мм был отключен. Бригада «КВС» проводит разработку котлована.
ИСТОЧНИК KP.RU