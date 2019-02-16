В Пугачевском районе пьяный пассажир зарезал таксиста
В Пугачеве Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве 61-летнего таксиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанным оказался 19-летний парень. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Следствие считает, что вечером 15 февраля двое парней, 19 и 21-го года, вызвали такси, чтобы доехать из Пугачева в одно из сел района. Уже на подъезде таксист попросил расплатиться, но молодые люди, будуи пьяными, отказались. По их словам, за них должны заплатить девушки, к которым они едут.
Между шофером и пассажирами разгорелась ссора, и 19-летний парень несколько раз ударил водителя ножом в спину и шею.
После этого пассажиры сбежали.
Водитель проезжавшего мимо авто стал очевидцем убийства и вызвал медиков. До их приезда таксист успел рассказать подробности преступления и скончался.
Задержанный в кратчайшие сроки 19-летний признался во время допроса.
ИСТОЧНИК KP.RU