2019-02-16T10:28:27+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе пьяный пассажир зарезал таксиста

Он не хотел оплачивать поездку
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве 61-летнего таксиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанным оказался 19-летний парень. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Следствие считает, что вечером 15 февраля двое парней, 19 и 21-го года, вызвали такси, чтобы доехать из Пугачева в одно из сел района. Уже на подъезде таксист попросил расплатиться, но молодые люди, будуи пьяными, отказались. По их словам, за них должны заплатить девушки, к которым они едут.

Между шофером и пассажирами разгорелась ссора, и 19-летний парень несколько раз ударил водителя ножом в спину и шею.

После этого пассажиры сбежали.

Водитель проезжавшего мимо авто стал очевидцем убийства и вызвал медиков. До их приезда таксист успел рассказать подробности преступления и скончался.

Задержанный в кратчайшие сроки 19-летний признался во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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