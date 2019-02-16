2019-02-16T11:34:36+03:00
Происшествия

В Саратовской области рецидивист ограбил дом на глазах у 13-летнего мальчика

Злоумышленник лишь за 10 дней до этого вышел на свободу
Екатерина Семенова
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В Духовницком районе Саратовской области обокрали 35-летнюю жительницу поселка Вечный хутор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, женщина рассказала в полиции, что в 8 часов утра 15 февраля к ней в дом по улице Павлова проник неизвестный.

В присутствии 13-летнего сына женщины злоумышленник забрал пуховик, шапку, футболку, телевизионную приставку.

Полиция задержала пьяного 28-летнего мужчину, жителя села Березовая лука. Как оказалось, он ранее неоднократно был судим и лишь 5 февраля вновь вышел из колонии.

Похищенные вещи у мужчины изъяли, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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