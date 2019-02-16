В Саратовской области рецидивист ограбил дом на глазах у 13-летнего мальчика
Злоумышленник лишь за 10 дней до этого вышел на свободу
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В Духовницком районе Саратовской области обокрали 35-летнюю жительницу поселка Вечный хутор.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, женщина рассказала в полиции, что в 8 часов утра 15 февраля к ней в дом по улице Павлова проник неизвестный.
В присутствии 13-летнего сына женщины злоумышленник забрал пуховик, шапку, футболку, телевизионную приставку.
Полиция задержала пьяного 28-летнего мужчину, жителя села Березовая лука. Как оказалось, он ранее неоднократно был судим и лишь 5 февраля вновь вышел из колонии.
Похищенные вещи у мужчины изъяли, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU