2019-02-16T16:46:16+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель китайского авто пострадал в столкновении с «КамАЗом»

Авария произошла ночью на трассе
Екатерина Семенова
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В Балашовском районе Саратовской области ночью на 15 февраля произошло ДТП с участие грузового автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов», авария случилась в 4 часа утра на 556-м километре трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон» — ТамбовВолгоградАстрахань.

По предварительной версии, 29-летний водитель автомобиля Xin Kai не справился с управлением. Иномарка столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом.

Водитель китайского авто получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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