2019-02-16T14:10:22+03:00
Общество

В Саратовской области стало меньше безработных

Работников стали увольнять в 1,4 раза реже
Дарья Вострикова
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За 2018 год в Саратовской области стало меньше безработных. Об этом сообщили на заседании заседание итоговой коллегии министерства занятости, труда и миграции области.

- Уровень безработицы снизился с 0,9% до 0,8%. Увольнять стали в 1,4 раза меньше. Почти на 3 тыс. выросло количество вновь созданных рабочих мест, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве.

На переобучение по 71 профессии отправились 3,1 тыс. безработных граждан.

- Были разработаны и реализованы «дорожные карты» по содействию трудоустройству граждан предпенсионного возраста, инвалидов и молодежи. Это стажировка с наставником, трудоустройство молодых инвалидов на оснащенные рабочие места, — рассказала исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции области Наталия Кривицкая.

Смерть и травмы на производстве по сравнению с 2017 годом сократились на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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